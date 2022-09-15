Лукашенко уравнял права украинцев и белорусов на территории страны

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября подписал указ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», который уравнивает права украинских беженцев на территории РБ с правами граждан страны, передает агентство «БелТА». Отмечается, что документ создан с целью оказания помощи гражданам Украины, находящимся в трудной жизненной ситуации и пребывающим на территорию Белоруссии. Указывается, что указ облегчит процесс интеграции украинцев в белорусской общество и позволит им своевременно решать вопросы по соцподдержке и трудовой деятельности.

Предусмотрено предоставление указанной категории лиц прав наравне с белорусскими гражданами, а именно на дошкольное, общее и специальное образование; получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов или на условиях оплаты; доступное медицинское обслуживание; назначение пособий на детей и пенсий, — говорится в тексте документа.

Кроме того, указ освобождает граждан Украины от уплат за госпошлины за регистрацию временного пребывания в Белоруссии, за выдачу разрешения на временное проживание в нашей стране, за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в стране, а также за выдачу биометрического вида на жительство.

Работодатели, нанимающие граждан Украины также освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу спецразрешения на право работать в Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что украинцы не являются нацистами, за исключением правящей элиты. Он подчеркнул, что относится к соседнему народу с теплотой.