Лукашенко: украинцы — не «нацики» Лукашенко заявил, что украинцы не являются «нациками», за исключением правящей верхушки

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Украинцы не являются нацистами, за исключением правящей элиты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. Так он прокомментировал свое недавнее поздравление с Днем независимости Украины. Он подчеркнул, что относится к соседнему народу с теплотой.

Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные, «западенцы», как их называют, ничего в них плохого нет. Никакие они не «нацики». «Нацики» — это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров, — отметил Лукашенко.

Глава республики добавил, что в его отношении к Украине переплетены и личные чувства, и государственный взгляд, поскольку это соседнее государство и братский славянский народ.

Мои корни прапрапрадедов зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит, — сказал президент.

После того как белорусский лидер поздравил украинцев с Днем независимости, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил ему скорой расправой. Лукашенко при этом заявил, что не обращает на такие высказывания внимания, однако Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила в отношении парламентария уголовное дело.