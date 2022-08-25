Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко скорой расправой. Угроза в Telegram последовала после того, как белорусский лидер поздравил украинцев с Днем независимости.
Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости, — заявил Гончаренко.
Украинский депутат также пообещал, что станет поддерживать политических противников Лукашенко.
Ранее стало известно, что 24 августа Александр Лукашенко поздравил с Днём независимости народ Украины, пожелав ему «мирного неба и толерантности». Люди, хорошо знающие белорусского президента, оказались не удивлены — непредсказуемость остаётся одной из главных политических черт Лукашенко.