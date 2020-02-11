https://static.news.ru/photo/7257dcea-4cb3-11ea-9bee-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Пресса в настоящее время является не только средством донесения информации, но может выступать в качестве оружия массового поражения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встреч с руководителями ведущих государственных СМИ страны.

Он отметил, что сегодня Белоруссия пронизана различными медийными потоками, часть из которых «откровенно деструктивны». По его словам, республика «простреливается» со всех сторон, её достаётся как от соперников, так и от союзников.

Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент заявил, что публикуемая СМИ ложь «выкашивает» целые слои восприимчивого населения, поэтому информационное противоборство играет особую роль.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский лидер не пользуется мобильным телефоном и другими гаджетами. По словам Лукашенко, это продиктовано соображениями безопасности, а также заботой о здоровье.