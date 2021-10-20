Лукашенко согласился прививаться только белорусской вакциной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов пройти вакцинацию, но только препаратом белорусского производства. Об этом политик заявил в ходе встречи с работниками Минской областной клинической больницы, передаёт агентство БелТА. Он отметил, что российский коллега Владимир Путин вакцинировался созданным в РФ препаратом «Спутник V», президент США Джо Байден — вакциной американской компании Pfizer.

А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министр здравоохранения Белоруссии. — NEWS.ru): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне, — сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что среди пациентов, тяжело переносящих COVID-19 в стационарах, находятся менее одного процента вакцинированных.

Ранее Лукашенко призвал не «напрягать» людей, заставляя их прививаться от коронавируса. Однако, по его словам, власти Белоруссии должны делать всё возможное для снижения темпов заболеваемости. Он также напомнил о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российской вакцины «Спутник V».