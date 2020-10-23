Лукашенко собрал элиту из-за ультиматума Тихановской

https://static.news.ru/photo/0d7cb910-15a0-11eb-b14f-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил встречу с верхушкой белорусской власти, которая прошла во Дворце независимости в Минске. План действий главы государства в преддверии истечения срока ультиматума, который выдвинула лидер оппозиции Светлана Тихановская, слушали в том числе премьер, главы обеих палат парламента, Верховный суд, руководители силовых ведомств, губернаторы.

Официальные СМИ умолчали о встрече, информация о ней просочилась от источников в администрации Лукашенко, сообщает MK.RU. Издание отмечает, что обсуждалось несколько вопросов. Во-первых, протестующих решено «давить». Их будут лишать социальных льгот, увольнять, ужесточать в отношении них уголовное преследование вплоть до угрозы смертной казни. Лукашенко пообещал наказание каждому, кто протестовал против режима.

Он также не будет спешить с новой Конституцией. Её начнут обсуждать позже, в 2021 году.

Налаживание отношений с Евросоюзом отложено до весны следующего года. В Минске надеются, что к тому времени в Европе потеряют интерес к белорусским протестам.

Весной 2021 года также предполагается опять начать торг с Россией из-за цен на энергоресурсы. Если договориться с Кремлём не получится, то процесс углублённой интеграции в Союзное государство в Минске свернут.

По мнению издания, на встрече Лукашенко показал властной элите, что она уже скоро сможет «жить, как прежде». Так, белорусский политолог Дмитрий Болкунец отметил, что перед истечением ультиматума Тихановской Лукашенко решил доказать своему окружению, что ситуация под контролем. На самом деле он пытается подстраховаться, «чтобы после 25 октября от него не побежали люди». По мнению политолога, Лукашенко действительно рассчитывает, что «протест рассосётся сам собой, а потом всё вернётся на круги своя».

Политолог Андрей Суздальцев добавил, что Лукашенко снова врёт Кремлю, когда говорит о порванных с Западом связях. В реальности ничего подобного нет. С теми же США и Евросоюзом поддерживаются дипломатические контакты.

Лукашенко обещали внести в санкционные списки, но этого не случилось. Это происходит из-за того, что Лукашенко нужен Западу. Он прекрасно справляется с задачей дискредитировать интеграцию на постсоветском пространстве. А оплачивает его работу Россия, — считает Суздальцев.

Он подчеркнул, что если Лукашенко удастся выстоять, то «он продолжит качать деньги из России».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Тихановская объявила срок так называемого народного ультиматума Александру Лукашенко. К 25 октября он и его подчинённые должны выполнить три условия: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключённые должны быть освобождены. В противном случае с 26 октября начнётся национальная забастовка «всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».