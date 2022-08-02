Лукашенко: Сербия не усидит на трех стульях

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Сербии не удастся усидеть на трех стульях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Мядельского района, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы республики. Он добавил, что сербскому народу «надо помогать и придется помогать», но учитывая политику Белграда в отношении Минска.

Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие. И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся, — сказал Лукашенко.

Ситуация в Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. В непризнанной республике назвали эти меры ответом на действия Белграда, который не признает выданные Косово удостоверения.

В результате у погранпереходов с обеих сторон от границы начали собираться протестующие, зазвучали выстрелы, сработали сирены. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что непризнанная республика собирается начать операцию против косовских сербов.

Позднее правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.