Лукашенко: РФ не стоило закрывать границы с Белоруссией из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/117fa606-74d0-11ea-ba7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Белоруссии ситуация с коронавирусом была значительно лучше, чем в России, поэтому правительству РФ не нужно было закрывать границы между странами. Так считает белорусский президент Александр Лукашенко.

Политик заявил, что данная мера была бы понятной, если бы сложилась какая-то «жуткая ситуация». Однако, отметил Лукашенко, этого не происходило, поэтому логики в закрытии границ не было.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в его стране ситуация с распространением вируса и на сегодняшний день не хуже, чем в РФ. По его словам, непонятно, зачем было «отрезать от Союзного государства часть, где нет проблем».

И в то же время они внутри России, а страна огромная, не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как же формула «друг познаётся в беде»? — приводит слова президента госагентство БелТА.

Лукашенко сказал, что в настоящее время в договоре о создании Союзного государства и так уже «всё нарушено», а ситуация с коронавирусом нарушила и равные условия для людей.

Как ранее писал NEWS.ru, Белоруссия направила России просьбу об оказании помощи в борьбе с коронавирусом. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко не торопится вводить в стране меры по предотвращению распространения заболевания.