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Лукашенко рассказал о способе «подпитки» антителами

07:43, 20 июня 2021
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии заявил, что «подпитывается» антителами, посещая в больницах «красные зоны», где содержатся инфицированные коронавирусом пациенты. Видео из 2-й городской детской клинической больницы в Минске разместил Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко спросил у медиков, какой уровень антител у них в организме и назвал свой.

У меня 25 было месяц назад. Но я подпитывался, будучи в «красных зонах», — отметил президент Белоруссии.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация в республике стабильна и пока нет нужды вводить обязательную вакцинацию, как в регионах России.

Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой пока нет, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили вопрос беспрепятственного перемещения граждан двух стран. По мнению Макея, для беспрепятственного перемещения граждан уже многое сделано, однако необходимо предпринимать новые шаги.

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