https://static.news.ru/photo/3d102b82-c58b-11e9-b283-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский обратился к Минску с просьбой о поддержке.

Об этом он рассказал на встрече с белорусским премьер-министром Сергеем Румасом. По словам Лукашенко, у страны сейчас неплохие отношения с Украиной. Он сообщил, что во время общения с Зеленским тот попросил поддержать его.

Они просили какой-то поддержки. Как мы? Оказываем — не оказываем? — цитирует его слова госагентство « БелТА».

Кроме того, Лукашенко рассказал, что на прошедшей 23 августа встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе обсуждались проблемы с логистикой в торговле транзитом через украинскую территорию. В частности, поставки белорусских товаров в Закавказье. Он выразил уверенность, что Украина не стала бы препятствовать торговле Белоруссии и Грузии, и проблемы являются результатом недоработок Минска.

31 июля News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и вновь пригласил его посетить страну в рамках II Форума регионов.