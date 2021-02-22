Лукашенко рассказал о прогрессе в интеграции России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2d663176-750d-11eb-b375-96000091f725_660.jpg Фото: belarus-tr.gazprom.rud

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что большая часть мероприятий из дорожных карт по интеграции России и Республики Беларусь уже реализована.

По словам политика, из 33 дорожных карт осталось шесть-семь, над которыми продолжают работу органы власти в Минске и Москве, передаёт ТАСС.

Встреча Лукашенко и Путина 22 февраля проходит в Сочи, время проведения мероприятия не ограничивалось. Политики могут вместе покататься на лыжах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены, передавал NEWS.ru. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается. В свою очередь Лукашенко поблагодарил Кремль за помощь экономике Белоруссии.