Лукашенко рассказал о попытках оппозиции «взрывать дома и улицы»

Спецслужбы Белоруссии на фоне массовых протестных акций неоднократно пресекали попытки террористических актов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На совещании по вопросам совершенствования законодательства он разделил протестующих на несогласных с действиями властей и на потенциальных нарушителей закона. Политик подчеркнул, что под протестные настроения «подлезли многие, и особенно боевики». Доказательства своих слов он пообещал предоставить в будущем.
Со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, ещё как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка, — приводит слова Лукашенко БелТА.
Глава республики заверил, что уже «полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили» потенциальных террористов.
В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.
Как писал NEWS.ru, на совещании Лукашенко предложил изменить законодательство республики, чтобы была возможность «не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы».