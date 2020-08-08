Лукашенко рассказал о письме Путина с фактами о задержанных россиянах

https://static.news.ru/photo/bc8259be-da23-11ea-bfba-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: AP/TAСС

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что получил от президента России Владимира Путина письмо, в котором изложены все факты вокруг инцидента с задержанием граждан РФ в республике. Об этом он рассказал на избирательном участке после того как проголосовал на президентских выборах.

Лукашенко отметил, что во время телефонного разговора с Путиным он упрекнул Москву в переходе с братских на партнёрские отношения.

Чётко было заявлено президентом России: «Мы будем строить с вами братские отношения», — сказал президент Белоруссии.

После этого, Лукашенко заявил, что получил от Путина письмо «на пяти страницах» относительно ситуации с задержанием россиян. Он также заверил, что инцидент с задержанными гражданами России никак не повлияет на отношения Москвы и Минска.

Наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждёт, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь! — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также рассказал, что ни российские, ни украинские прокуроры пока не приехали в Белоруссию по делу о задержанных. При этом белорусского лидера не интересует, спровоцировала ли ситуацию третья сторона, а разбираться он будет по факту, приводит его слова ТАСС.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик прокомментировал задержание боевиков. По его словам, все они были членами ЧВК Вагнер.

По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска. Выдать эту группу лиц уже попросил Киев. Накануне генпрокуроры Украины и Белоруссии вели переговоры об экстрадиции.

Днём ранее тема задержания 33 россиян стала предметом телефонного разговора Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в МИД РФ подчеркнули, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвали прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.