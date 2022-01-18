Лукашенко рассказал, кому нужны изменения в белорусской конституции

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что точка зрения оппозиции, согласно которой изменения в Конституцию Белоруссии будут выгодны только для него самого, не соответствует действительности. Как он сообщил на заседании с членами конституционной комиссии, данные которого приводит агентство БелТА, обсуждение новой редакции основного закона государства, которая станет основой для реальных перемен, вызвало широкий резонанс и в белорусском обществе и изменения нужны только тем, кто собирается за них проголосовать.

Если уж откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов. Есть чем заниматься. <...> Два варианта: или народ принимает изменения к этой конституции — и у нас появляется обновлённая конституция, или он отклоняет эти предложения — и у нас остаётся старая конституция. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо, — сказал глава белорусского государства.

Он уточнил, что одной из его нынешних задач является встреча в аэропорту миротворцев, прилетевших из Казахстана, а с изменением главного закона страны проблем не возникнет.

Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко. Лукашенко своё сделал, — подчеркнул президент.

Ранее в Белоруссии был обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения. В документе предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями, а также избираться президенту на третий срок.

Согласно новым нормам, глава государства сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, «массовых и иных» беспорядков. После того как президент прекратит исполнение полномочий, он не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на своём посту. Также он может стать пожизненным сенатором.