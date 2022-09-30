Лукашенко рассказал, как достичь мира на Украине Лукашенко: мира на Украине можно достичь за несколько дней при искреннем желании Европы

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран. По его словам, единственным условием этого должно стать искреннее желание стран Европы, передаёт БелТА.

Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко предположил, что из Белоруссии хотят сделать «новую Украину» и присоединить к блоку НАТО. По словам главы государства, для этого на Украине «уже создаются некие не то полки, не то батальоны» для свержения власти. Сам же он получает информацию о том, что покинувшие Белоруссию оппозиционеры и их родственники «отлежались» и прямо заявляют о намерении устроить бучу в стране.

Также Лукашенко заявил, что иностранные граждане готовят попытки государственного переворота в стране. По его словам, у большинства лидеров европейских стран родственники служили в «фашистских войсках», а потому сейчас их предкам необходим реванш.