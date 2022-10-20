Лукашенко рассказал, что делать желающим жить тихо и спокойно белорусам Лукашенко: желающим жить тихо и спокойно белорусам нужно сжать зубы и слушать меня

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан республики слушать его, если они хотят обеспечить себе стабильную жизнь. По словам главы государства, людям следует сжать зубы и идти вперед.

Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали — и вперед, делайте то, что я вам говорю, — сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии сказал, что если граждане «хотят через беду пройти», то он их не останавливает. «Знамя в руки и идите», — заявил Лукашенко.

Кроме того, президент подчеркнул, что подготовка к парламентским выборам 2024 года должна сводиться не только к реагированию на возможные действия вроде «выйти и в коротких юбчонках с разрезом до пояса цветочками помахать». По словам Лукашенко, следует информировать население о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы люди могли делать выводы и принимать решения.

Вы знаете, я поручил силовикам и другим проинформировать народ о том, что происходит. Это еще очень важная проблема. Все: «Вот, это проблема, Лукашенко народ запугать хочет». Наоборот! Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыт, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко встретился с российским философом Александром Дугиным, с которым обсудил историю России и Белоруссии и общие интересы государств. Политик вспомнил, как в России «некоторые либерасты» смеялись над мнением, что главам двух стран придется стоять вместе спина к спине.