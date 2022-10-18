«Надо держаться друг возле друга»: Лукашенко встретился с Дугиным Лукашенко обсудил с Дугиным защиту «славянской идеи»

Фото: president.gov.by

Александр Дугин и Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским философом Александром Дугиным, передает БелТА. Они обсудили историю России и Белоруссии, общие интересы государств, разговор продлился более двух часов. Лукашенко вспомнил, как в России «некоторые либерасты» смеялись над мнением, что главам двух стран придется стоять вместе спина к спине.

Мы это сегодня видим. Поэтому нам надо держаться друг возле друга. Не надо пытаться как-то обойти один другого, не надо тут чего-то делить, типа нашей общей победы в Великой Отечественной войне. Всем понятно, роли распределила история давно, — сказал он.

Дугин же поблагодарил за приглашение, добавил, что является давним поклонником Белоруссии и политического курса Лукашенко. Он выразил свое почтение перед авторитетом, мужеством и «убежденной стойкостью» президента. Философ согласился, что страны вместе защищают «славянскую, русскую, белорусскую идею».

Ранее Евросоюз внес Александра Дугина в санкционный список. Философа признали одним из ответственных за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».