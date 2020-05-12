Лукашенко провёл телефонный разговор с главой ВОЗ

https://static.news.ru/photo/9344fdb8-944b-11ea-a139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адханому Гебрейесусу о ситуации с коронавирусом в стране. Телефонный разговор состоялся по инициативе руководства специализированного учреждения ООН.

Гебрейесус сообщил белорусскому лидеру о готовности оказать поддержку при необходимости. Лукашенко отметил, что беспокойство вызывают пневмонии, лечению которых уделяется наибольшее внимание. Глава республики подчеркнул, что в стране намерены бороться за каждую жизнь и не допустить скачка уровня смертности, передаёт БелТА.

Лукашенко также пригласил генерального директора ВОЗ посетить Белоруссию. Гебрейесус пообещал приехать с визитом после окончания коронавирусной пандемии.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии считает ситуацию с COVID-19 в стране терпимой. По его словам, выбранный руководством метод «приносит свой результат», и некоторые государства уже также воспользовались им.