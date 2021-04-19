Лукашенко продолжил работу после сообщений о покушении

https://static.news.ru/photo/e6cd92a2-a132-11eb-995e-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжил исполнять свои обязанности в полном объёме после появления информации о предотвращении покушения на него, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

По её словам, глава государства работает по проработанным заранее схемам безопасности.

Президент исполняет свои обязанности согласно конституции. И в абсолютно полном объёме. По заранее определённому графику и отработанным схемам обеспечения безопасности. Ну, правда, сами схемы мы уже вам передавать не будем, — сказала она сотрудникам РИА Новости.

Она отметила, что белорусская администрация продолжает готовить встречу Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что в Москве задержаны Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. По данным силовиков, они консультировались с представителями США и Польши и планировали осуществить госпереворот в Белоруссии 9 мая.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что силовики задержали преступную группу, которая готовила покушение на него и его детей. По его словам, злоумышленники пойманы в столице РФ после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину. По данным властей, мятежники планировали убить руководителя республики, а также блокировать Минск, чтобы в город нельзя было стянуть войска. Они якобы хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы и блокировать минский ОМОН.