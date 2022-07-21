Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких своих регионов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину принять потерю некоторых своих регионов, которые ранее перешли под контроль России, передает агентство France-Press.

По мнению Лукашенко, Украина должна признать, что занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны, — говорится в сообщении агентства.

По словам Лукашенко, обсуждать такие вопросы уже слишком поздно. Он отметил, что обсуждаться это могло еще в феврале или марте, но никак не сейчас.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала считать преступлением получение украинцами российского гражданства. Украинские власти должны «занять более четкую и жесткую позицию» по вопросу паспортов и референдумов, организованных на неподконтрольных Киеву территориях, считает она.