На Украине призвали считать преступлением получение российского паспорта Вице-премьер Украины: паспорт РФ — это оружие против Украины

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Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала считать преступлением получение украинцами российского гражданства. Украинские власти должны «занять более четкую и жесткую позицию» по вопросу паспортов и референдумов, организованных на неподконтрольных Киеву территориях, написала она в Telegram-канале.

Получение российского паспорта более опасное оружие, чем ракеты, — заявила Верещук.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий возможность получения российского гражданства для всех украинцев. В предыдущей редакции документа говорилось о том, что на получение паспорта РФ в упрощенной форме заявления могут подать лишь те граждане, которые проживают на территории Луганской и Донецкой республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Теперь данный закон распространился на всех граждан Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «решительно осудил» указ президента России, назвав его «посягательством на суверенитет» страны и указав на «отсутствие правовых последствий» у процесса паспортизации украинцев.