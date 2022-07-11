Кулеба обвинил Путина в покушении на суверенитет Украины

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «решительно осудил» указ президента России Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства РФ на всех украинцев. В официальном комментарии министр иностранных дел назвал подписанный российским главой закон «посягательством на суверенитет» страны и указал на «отсутствие правовых последствий» у процесса паспортизации украинцев.

Это решение (об упрощении выдачи паспортов РФ для украинцев. — NEWS.ru) является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права, — заявили в министерстве.

Кроме того, в украинском дипломатическом ведомстве отметили, что попытки паспортизировать украинцев «юридически ничтожны».

Ранее Путин подписал указ, упрощающий возможность получения российского гражданства для всех украинцев. В предыдущей редакции документа говорилось о том, что на получение паспорта РФ в упрощенной форме заявления могут подать лишь те граждане, которые проживают на территории Луганской и Донецкой республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Теперь данный закон распространился на всех граждан Украины.