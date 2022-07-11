Путин упростил порядок получения гражданства РФ для всех жителей Украины

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Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий возможность получения российского гражданства для всех украинцев. В предыдущей редакции документа говорилось о том, что для получения гражданства РФ в упрощенной форме заявления могут подать лишь те украинцы, которые проживают на территории Луганской и Донецкой республики. Теперь данный закон распространился на всех граждан Украины.

Установить, что граждане Украины, ДНР или ЛНР имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — сказано в тексте документа.

Ранее Путин утвердил федеральный закон, который ратифицирует соглашение с Южной Осетией о получении двойного гражданства жителями обеих стран. В тексте закона прописано, что граждане РФ и Республики Южная Осетия смогут беспрепятственно получить гражданство соседней страны, при этом не отказываясь от собственного паспорта.

Депутат Госдумы Затулин заявил, что процедуру упрощенного получения российского гражданства для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана необходимо урегулировать на законодательном уровне. По его мнению, такие вопросы стоит регулировать законами, а не указами президента, пишет «Парламентская газета».