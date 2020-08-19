Лукашенко призвал рабочих «не прятать глаза в асфальт»

https://static.news.ru/photo/f9436b64-e1fc-11ea-bc9a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал рабочих не бояться протестующих, которых сравнил с гестапо, и пообещал разобраться с последними. Такое заявление он сделал на новом заседании Совета безопасности.

Угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Хочу выразить рабочим большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими мы разберёмся, — приводит слова главы государства госагентство БелТА.

Лукашенко также констатировал наличие «сложностей в плане общественно-политической ситуации», хотя «вся страна в подавляющем большинстве занята работой». Наибольшую обеспокоенность у президента вызывают угрозы, поступающие в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ.

Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится, — заверил он участников совещания.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых. Помимо акций протеста всю страну охватили забастовки рабочих. Производство останавливается на крупнейших заводах. В Сети появляются видеообращения сотрудников милиции и чиновников, которые публично поддерживают протестующих. Также свою форму и знаки отличия выбрасывают и сжигают отслужившие в армии бойцы.

17 августа Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!», писал NEWS.ru.