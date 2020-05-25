Лукашенко призвал «держать в уме» вторую волну коронавируса

https://static.news.ru/photo/3c4a8cc2-9e77-11ea-86b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/bassoul-789140

Белоруссия должна держать в уме вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции нового типа и серьёзно к ней готовиться. С таким заявлением 25 мая выступил президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, никто не доказал, что вторая волна эпидемии в Белоруссии обязательно наступит. Однако, отметил Лукашенко, если это произойдёт, то лучше осенью и зимой — тогда государство успеет к ней подготовиться. Также президент предположил, что «сия беда» может пройти мимо страны. При этом, подчеркнул белорусский лидер, расслабляться, тем не менее, нельзя.

По поводу имеющейся на сегодняшний день ситуации с эпидемией Лукашенко заявил, что страна находится в состоянии постоянного улучшения.

Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдёт, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием. Началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Аналогичная ситуация наблюдается и в Минске. Также отмечается стабилизация и даже снижение уровня заболеваемости в Минской области, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Как ранее писал NEWS.ru, по состоянию на 24 мая число случаев заражения COVID-19 в Белоруссии составляет около 36,2 тысячи. Количество летальных исходов возросло на пять. Всего в республике скончались 199 пациентов с коронавирусом.