Не прошло и недели с того момента, как президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подготовке внешними силами «майдана» в стране при помощи бойцов частных военных компаний, как под Минском задержали 32 боевика иностранной ЧВК, сообщили местные СМИ. Выдержав многозначительную паузу, власти уточнили, что задержанных — 33 человека и все они граждане РФ.

У белорусского лидера при его кажущейся порой непредсказуемости мало что бывает случайно, и любому поступку предшествует подготовка в виде публичных заявлений. 23 июля он призвал местных силовиков жёстко пресекать деятельность иностранных журналистов, «зовущих на „майдан“», а два дня спустя в очередной раз поднял тему возможного переворота в стране в связи с назначенными на 9 августа президентскими выборами. Тогда глава государства, помимо прочего, «предупредил», что попытки дестабилизации будут осуществляться внешними силами с помощью «бандитов», проходящих подготовку в частных военных компаниях. И вот спустя несколько дней у здания КГБ республики — массовое задержание журналистов, а тем же вечером, по данным государственного информагентства БелТА, правоохранители «накрыли» группу из 32 бойцов некой иностранной ЧВК.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальные власти некоторое время намеренно воздерживались от комментариев, и это тоже вполне в стиле президента Белоруссии: мол, судите сами, я предупреждал о подготовке «майдана», и вот вам «бандиты», слова излишни.

Конечно, сама по себе операция, если она действительно была, легко может оказаться срежиссированной белорусским руководством: повышение градуса напряжённости и усиление риторики о стране в кольце врагов — в его интересах, это нужно для легитимизации неизбежного шестого срока Лукашенко.

В то же время задержание чевэкашников — это тонкий, но вполне считываемый сигнал для Запада. Зарубежные партнёры Лукашенко не слишком довольны тем, как идёт избирательная кампания, в ходе которой он устранил всех серьёзных противников. Но и сделать в западных столицах ничего не могут. Минск продолжает говорить о «руке Кремля», попытках Москвы раскачать ситуацию. В этих условиях Лукашенко фактически выставляет себя перед Европой и США защитником Белоруссии от России.

Что касается принадлежности задержанных боевиков к ЧВК, то тут сразу было понятно, что возможны два варианта.

Во-первых, можно с оговорками допустить, что это действительно была попытка внешних сил повлиять на внутрибелорусскую ситуацию. Правда, целесообразность отправки боевиков под столицу вызывает большие вопросы. Ни Западу, ни России это, по сути, не нужно: обе стороны Лукашенко в силу разных обстоятельств устраивает. Лавируя между двумя флангами, белорусский президент создаёт и в Москве, и в Вашингтоне иллюзию того, что они и так имеют достаточное влияние на Минск.

Evgeny/Global Look Press

Во-вторых, задержанными в Белоруссии боевиками, вероятно, могли оказаться просто люди, уже участвовавшие в иностранных конфликтах, — по статье «Наёмничество» УК РБ. Два года назад Служба безопасности Украины сообщила об 11 белорусах, якобы воевавших в составе ЧВК Вагнера в Сирии на стороне официального Дамаска. Позднее Киев предоставил данные ещё двух граждан РФ, замешанных в сирийском конфликте. А телеканал «Белсат» провёл расследование, по итогам которого стало известно о сотнях белорусов, воевавших в Донбассе (по обе линии фронта). Сам Лукашенко ещё в 2016 году говорил о потоке контрабандного оружия с украинской территории. Так что состоящие в некой ЧВК белорусы — не нечто удивительное.

Как бы там ни было, сам по себе инфоповод с задержанием боевиков — лишний козырь для Лукашенко. И разыграет он его, по всей видимости, для дальнейшего «закручивания гаек», за которое, поиграв в свободные выборы, уже активно взялся.