Лукашенко: принимать решения в Белоруссии будет только народ

https://static.news.ru/photo/3851cf5c-12d2-11eb-904e-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что последнее слово в принятии важных для страны решений будет всегда оставаться за народом. Он подчеркнул, что ни он, ни другие представители власти, ни правительственные структуры не примут решений без одобрения населения.

Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит — так и будет, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер не обделил вниманием и протестующих граждан. Назвав их «протестунами», он, вместе с тем, пообещал, что если народ поддержит инициативу оппозиции вступить в НАТО, то руководство страны пойдёт на такой шаг. Лукашенко, по его словам, даже готов «порезать страну на куски и раздать», если такова будет воля людей.

Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране, — резюмировал президент.

Во вторник, 20 октября, Лукашенко занимался рассмотрением кадровых вопросов в руководстве страны. Он произвёл ряд назначений. Так, главой аппарата Совета министров стал Константин Бурак, а помощником президента Белоруссии и инспектором по Могилёвской области назначен Леонид Мартынюк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко обещал больше не баллотироваться в президенты. Об этом рассказал член избирательного штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, добавив, что верит словам главы государства.

В Белоруссии продолжаются протесты оппозиционно настроенных граждан, которые считают, что победа Лукашенко на августовских выборах незаконна. По их мнению, результаты выборов сфальсифицированы, а реальной победительницей стала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.