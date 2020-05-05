Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

https://static.news.ru/photo/14a1e248-8ec7-11ea-a4c7-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад Победы необходимо провести именно в Минске из-за сильных разрушений, которые нанесла война республике. Он пригласил на мероприятие глав других государств.

По его словам, Белоруссия была «стёрта с лица Земли», так как первая приняла удар. Он назвал свою страну живым памятником войне, передаёт БелТА.

Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего [Советского] Союза, приехать в Минск, — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко отметил, что массовые мероприятия по случаю Дня Победы не окажут влияния на ситуацию с коронавирусом и здоровье людей.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает обеспокоенность решением властей Белоруссии провести 9 мая парад Победы. Как отметил официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев, особое волнение у организации вызывает возможное участие в праздничных мероприятиях пожилых людей, которые входят в группу риска по коронавирусу.