Лукашенко предрёк скорое увядание Telegram-каналов

https://static.news.ru/photo/a34a6090-581d-11eb-8db2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всевозможные Telegram-каналы, сыгравшие свою роль в поддержании протестных настроений в стране, в конечном итоге станут невостребованными. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

16 января политик провёл традиционный торжественный приём по случаю старого Нового года. В ходе своего выступления на мероприятии он порассуждал о сохранении суверенитета республики и отметил смелость журналистов государственных СМИ, которые, по его словам, встали «в один ряд с силовиками» на фоне волнений, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года.

При этом он отметил, что некие силы стараются принизить роли традиционных средств массовой информации, чтобы подчеркнуть силу интернет-ресурсов.

Мы увидели, что Telegram-каналы — это очень мощное, сильное оружие, но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмотрите: даже при моей жизни, не говоря уже о вас, вы увидите увядание этого вспыхнувшего фейерверка Интернета, — заверил Лукашенко.

Он также заявил, что стране «фактически объявили войну» из-за того, что она проводит независимую политику.

В Белоруссии больше пяти месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Важнейшую координационную роль в организации протестных акций сыграли оппозиционные Telegram-каналы. Официальные власти ответили на это массовыми отключениями Интернета в дни проведения мероприятий и задержаниями администраторов таких каналов и оппозиционных СМИ. Кроме того, силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, в ходе выступления на торжественном приёме Лукашенко признал, что власти страны и он в том числе совершали ошибки. Однако он отметил, что не считает их системными.