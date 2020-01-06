https://static.news.ru/photo/1ffd9eb2-3142-11ea-b326-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику ждёт непростой год. Он подчеркнул, что мировая экономика сейчас нестабильна.

Мы — не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли, — заметил глава государства во время посещения храма на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске.

По его словам, страна всё может перенести, если люди сплотятся, потому что успех заключается в единстве. Он призвал граждан пройти сложный путь, сохранив свою независимость.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию. В качестве исключительной меры, пока не будут заключены нефтегазовые контракты, поставки будут осуществляться без этих документов.