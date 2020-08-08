Лукашенко предостерёг оппозицию от несогласованных акций протеста

https://static.news.ru/photo/f6e55864-da45-11ea-9df5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг сторонников оппозиции от участия в несанкционированных акциях протеста. При этом в Минск уже стягивается спецтехника и военные.

Желающих выразить своё мнение по итоге выборов глава государства призвал делать это только на согласованных с властями площадках.

Захотите после выборов выразить своё мнение — давайте посмотрим, на каких площадках. Идите и демонстрируйте. Но если вы будете демонстрировать где попало в нарушении закона и будете мешать другим людям, то мы будем призывать вас к ответственности, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как людям выразить свой протест, чтобы не быть арестованными.

При этом Лукашенко заверил, что белорусские власти не будут осуществлять никаких репрессий по отношению к оппозиционным кандидатам и их сторонникам в случае, если они не будут нарушать законы.

На улицах Минска уже появилось большое количество автозаков, грузовиков с военнослужащими внутренних войск и спецтехники, которую обычно применяют для разгона митингов .

9 августа в Белоруссии итоговый день голосования на президентских выборах. Явка уже превысила 65%. К участкам для голосования по всей стране выстроились огромные очереди.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая бессменного руководителя страны Александра Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождают череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 9 августа жители Минска и других городов страны начали жаловаться на проблемы с Интернетом.