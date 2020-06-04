Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

https://static.news.ru/photo/4ccbac4c-a657-11ea-85f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/Global Look Press

Белоруссия должна снизить зависимость от России за счёт диверсификации рынков сбыта продукции и привлечения валюты из-за рубежа. Такую задачу перед обновлённым правительством поставил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что экономический рост страны должен происходить не только за счёт внутреннего рынка, но преимущественно благодаря экспорту и внешнему спросу.

Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны диверсифицировать рынки, — цитирует Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Президент напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Однако в этом направлении нужны «серьёзные подвижки», отметил он.

По словам Лукашенко, внутренний рынок республики невелик, однако «отдавать его ни в коем случае никому нельзя».

Прежнее правительство не смогло справиться с этой задачей, заметил политик.

Как сообщал NEWS.ru, Лукашенко отправил в отставку кабмин республики 3 мая. По его словам, такая практика необходима, чтобы люди понимали, «кто будет заниматься решением их насущных вопросов» после президентских выборов.