Лукашенко поручил военным «держать в прицеле» Литву

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко (в центре)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при утверждении решений на охрану государственной границы в 2024 году поручил военным «держать в прицеле» Литву, пишет EADaily. Во время совещания председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Константин Молостов сообщил главе государства, что в Литве на границе дислоцируются подразделения вооруженных сил США и ФРГ.

Военным надо иметь в виду и держать [Литву], откровенно скажем, в прицеле. <...> Меня информируют мои источники, в том числе и пограничники, военные, о том, что этот забор против мигрантов практически не работает. Мигранты его преодолевают без проблем, — подчеркнул Лукашенко.

По словам генерал-майора, польская сторона использует данный забор для воздушной разведки вдоль границ. В ответ на замечание Лукашенко он также уточнил, что в Польше эффективность заграждения оценивают максимум в 60%. Молостов обратил внимание, что на латвийском участке в течение 2023 года значительно участились попытки выдворения мигрантов на территорию республики. Кроме того, на границе с Белоруссией в Литве проводятся регулярные учения с участием США и стран Европы.

Ранее стало известно, что в обновленной белорусской Военной доктрине нападение на любое союзное Минску государство будет приравнено к нападению на Белоруссию. Также в документе будут закреплены общие положения о том, как Минск будет действовать в роли союзника.