В Генштабе Белоруссии раскрыли содержание новой военной доктрины Генштаб: в военной доктрине удар по союзнику приравнивается атаке на Белоруссию

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В обновленной белорусской Военной доктрине будет прописано, что нападение на любое союзное Минску государство будет считаться нападением на Белоруссию, заявил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин телеканалу СТВ. По его словам, также в документе будут закреплены общие положения о том, как Минск будет действовать в роли союзника.

Однозначно в Военной доктрине сохранится положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь, — сказал Буторин.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что обновленная военная доктрина Белоруссии, которая должна пройти рассмотрение н на Всебелорусском народном собрании в апреле, сохранит свой оборонительный характер. По его словам, основные принципы военной политики страны остаются неизменными. Также в доктрине указываются источники угроз национальной и военной безопасности, уточняется отношение к применению военной силы со стороны субъектов международного права.

До этого в Белоруссии задержали украинца, который по заданию киевских спецслужб переправлял через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники. Уточняется, что мужчина оборудовал схроны в лесу, затем переправлял свертки. Задержанного поместили в СИЗО.