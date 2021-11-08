Лукашенко поручил провести переговоры с РФ по цене на газ

Проект протокола с Россией о порядке формирования цен при поставке газа в республику и его транспортировке по территории государства своим указом одобрил в качестве основы для переговоров президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

В указе говорится о намерении одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран «о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров».

При этом текст проекта протокола не приводится.

Также указом правительство Белоруссии было уполномочено на переговоры по проекту протокола. При необходимости в него разрешено вносить изменения, «не имеющие принципиального характера». Планируется, что протокол будет временно применяться по истечении 10 дней с даты его подписания до вступления в силу.

Отдельным указом на проведение переговоров по проекту данного протокола назначен министр энергетики страны Виктор Каранкевич. Ему делегировано право подписи документа.

Ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству энергетики совместно с МИД провести переговоры с Минском и подписать протокол о ценах на газ для Белоруссии.

Также ранее стало известно что Белоруссия отказалась поставлять электроэнергию Украине.