Лукашенко попросил главу Верховного суда заняться реформой конституции

https://static.news.ru/photo/8b32b422-eb66-11ea-baed-fa163e074e61_660.jpg Валентин Сукало Фото: court.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил председателя Верховного суда страны Валентина Сукало подключиться к работе над третьим вариантом конституции.

Сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему. Перемены, перемены... Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены. Поэтому мы с вами это обсудим. Жизнь на то и есть жизнь, что она должна всё время меняться. Я хочу, чтобы вы всё-таки как опытный человек своё слово сказали, — приводит слова Лукашенко БелТА.

О новой конституции бессменный руководитель Белоруссии говорит с 2018 года. В июне 2020-го он заявил, что новая редакция Основного закона будет подготовлена в течение двух лет, при этом ещё до его принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий на уровень местной власти. Он также отмечал, что предложенные ему ранее варианты конституционной реформы пришлось отмести как «недостаточно решительные».

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых честных выборов и отставки главы государства.

Выступая на МЗКТ, президент заявил, что не намерен принимать политические решения под давлением. «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет», — отрезал Лукашенко. Тем не менее он согласился рассмотреть вопрос о новом голосовании, если будет принята новая конституция.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова уже назвала разговоры Лукашенко о новой конституции манипуляцией, которая делается, чтобы задобрить протестующих. Представители оппозиции намерены инициировать республиканский референдум о возвращении конституции 1994 года, которая ограничивала сроки президента, писал NEWS.ru.

Действующая редакция Конституции Белоруссии принята в 1996 году, в соответствии с ней президент обладает значительным объёмом полномочий. Кроме того, благодаря поправкам количество сроков для лица, занимающего эту должность, не ограничено.

