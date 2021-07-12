Лукашенко пообещал не менять Конституцию «под себя»

Референдум по изменениям в Конституцию будет проведен, как и было обещано. Никто «под себя» ничего делать не собирается. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что сотрудникам вертикали власти придётся нелегко, потому что нужно будет «убеждать людей».

Хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается, — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко оказался недоволен проектом изменений в конституцию, который ему предоставили для одобрения. Политик заявил, что документ нельзя назвать хорошо подготовленным, и отправил его на доработку.

В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что референдум по новой конституции Белоруссии можно будет организовать минимум через 11 месяцев или год. Политик убеждён, что его следует совместить с местными выборами в стране. Глава Белоруссии обещал, что уйдёт в отставку после принятия поправок.