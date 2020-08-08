Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9df6906a-da63-11ea-8f12-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Действующий белорусский президент Александр Лукашенко лидирует на выборах главы республики. По данным экзитпола, он набрал 79,7% голосов избирателей.

Эксзитпол проведён по заказу телеканала «МИР» Молодёжной лабораторией социологических исследований СРОО «БКМО». По их данным, главная конкурентка Лукашенко Светлана Тихановская получила 6,8% голосов.

Президентские выборы проходят в стране 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.

Выборы президента в республике завершены, явка на них была рекордной, а ЦИК сообщала о нехватке избирательных бюллетеней и не только из-за их сознательной порчи.

Как писал NEWS.ru, ранее независимый белорусский политолог Александр Класковский объяснил, с чем связана высокая явка на президентских выборах в Белоруссии.