Лукашенко перепутал «девушку с региона» с журналисткой New York Times

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с представителями медиа, общественности и экспертами предоставил возможность задать вопрос одному из американских журналистов, назвав его представителем регионов. Инцидент произошёл в ходе пресс-конференции главы государства «Большой разговор».

Пресс-секретарь президента обратила внимание, что право задать интересующий их вопрос не предоставляется сотрудникам региональной прессы, которых, по её мнению, «немало».

Через некоторое время Лукашенко самостоятельно выбрал, кто будет задавать следующий вопрос.

Ну вот девушка с региона, — обозначил глава республики.

Как оказалось, выбранный журналист был представителем не региональной прессы, а американской газеты New York Times.

Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times, — представилась журналистка, вызвав дружный смех в зале.

Пресс-конференция «Большой разговор» длилась 7 часов 25 минут. Президент Белоруссии Александр Лукашенко побил собственный рекорд по общению с аудиторией. Мероприятие состоялось во Дворце Независимости, на него были аккредитованы около 300 представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов. Во встрече также участвовали представители зарубежных СМИ.