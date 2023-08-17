Лукашенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах Лукашенко пока не принял решения об участии в выборах в 2025 году

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, что не принял еще решение, будет ли участвовать в президентских выборах в 2025 году. Он добавил, что у него сейчас много других проблем.

Я не принял никаких решений… Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение - я приму, — заявил Лукашенко.

В этом же интервью Лукашенко отметил, что избежать конфликта на Украине было возможно раньше, остановить его можно и сейчас. Он добавил, что Минск не вступит в военные действия на Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать будет всегда. При этом, по его словам, Белоруссия должна участвовать в переговорах по Украине, так как граничит с ней и имеет собственные интересы в этом вопросе.

Ранее Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию. Целью его поездки является встреча с Владимиром Путиным. Сообщалось, что в ходе переговоров лидеры России и Белоруссии поговорят о дальнейшем развитии отношений между странами, стратегическом партнерстве, а также об интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.