Лукашенко прибыл в Россию на встречу с Путиным

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию, где должна пройти встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого». В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково его встречали губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Переговоры лидеров двух стран пройдут завтра, 23 июля, уточняет RT. Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил, что в скором времени встретится с Путиным и обсудит ситуацию вокруг военной компании, а также ее дальнейшее функционирование. По его словам, «мочить» связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина никто не будет.

Президент республики ранее заверил, что размещенное на территории Белоруссии ядерное оружие может быть применено только с целью обороны. По его словам, власти страны не собираются никого атаковать ядерными боеголовками.