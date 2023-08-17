Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать Лукашенко: военного конфликта на Украине можно было избежать в любой момент

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Избежать конфликта на Украине было возможно раньше, остановить его можно и сейчас, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале. Он добавил, что Минск не вступит в военные действия на Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России Белоруссия будет всегда

Нужно и можно [было избежать конфликта]. В любой момент. И сейчас его можно остановить, и тогда его можно было избежать, — сказал он.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что его страна обязательно должна быть вовлечена в переговоры по Украине. Он аргументировал это тем, что Белоруссия граничит с Украиной и имеет собственные интересы на переговорах.

Мы граничим с Украиной, мы фактически «соагрессоры», как принято у вас и на Западе говорить. Естественно, там есть наши интересы, и наша позиция должна быть слышна, — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии привел собственные данные об успехах СВО, рассказав, что ВС РФ за один бой уничтожили свыше 15 танков Leopard и более 20 БМП Bradley. Российский лидер, комментируя эти цифры, заметил, что прежде за один день еще не уничтожали столько единиц иностранной техники.

24 июля Путин и Лукашенко посетили остров Валаам в Карелии. Лидеры двух стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь — один из главных центров паломничества на северо-западе России.

Ранее Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию. Целью его поездки является встреча с Владимиром Путиным. Сообщалось, что в ходе переговоров лидеры России и Белоруссии поговорят о дальнейшем развитии отношений между странами, стратегическом партнерстве, а также об интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.