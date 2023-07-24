Путин и Лукашенко посетили Валаам Президенты Путин и Лукашенко вместе посетили Спасо-Преображенский собор на Валааме

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам в Карелии, передает РИА Новости. Лидеры двух стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь — один из главных центров паломничества на северо-западе России.

Сам Путин часто бывает на Валааме. Поcледний раз глава российского государства был там с Лукашенко в июле 2019 года. Президенты, в частности, осмотрели Спасо-Прeображенский собор, побывали на территории скита Во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных cтрастотерпцев.

Накануне Путин и Лукашенко в ходе встречи обменялись мнениями о положении дел в украинской армии. Так, Лукашенко заявил, что никакого контрнаступления ВСУ вовсе нет. Путин в ответ поправил коллегу, отметив, что контрнаступление есть, но оно провалилось.

Лукашенко также привел собственные данные об успехах СВО, рассказав, что ВС РФ за один бой уничтожили свыше 15 танков Leopard и более 20 БМП Bradley. Российский лидер, комментируя эти цифры, заметил, что прежде за один день еще не уничтожали столько единиц иностранной техники.