Лукашенко отверг возможность революции в Белоруссии

Правительство Белоруссии не нуждается в радикальных кадровых перестановках, считает глава республики Александр Лукашенко. Он добавил, что при формировании нового кабмина революции в стране не произойдёт.
Политик считает, что масштабные изменения навредят Минску из-за кризисных явлений в экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
Последствия этого кризиса будут очень серьёзные. Поэтому [осуществлять] резкий слом, замену всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента, — цитирует лидера БелТА.
По его словам, в стране появилось новое поколение управленцев, хорошо показавших себя во время работы в правительстве. Уволить придётся тех, кто не справился со своими обязанностями в период кризиса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти отказаться от задержания оппозиционных политиков и других действий, препятствующих сбору подписей за выдвижение противников Александра Лукашенко на президентские выборы.