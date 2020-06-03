Лукашенко отверг возможность революции в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/be0f84ba-a589-11ea-8e2c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Правительство Белоруссии не нуждается в радикальных кадровых перестановках, считает глава республики Александр Лукашенко. Он добавил, что при формировании нового кабмина революции в стране не произойдёт.

Политик считает, что масштабные изменения навредят Минску из-за кризисных явлений в экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Последствия этого кризиса будут очень серьёзные. Поэтому [осуществлять] резкий слом, замену всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента, — цитирует лидера БелТА.

По его словам, в стране появилось новое поколение управленцев, хорошо показавших себя во время работы в правительстве. Уволить придётся тех, кто не справился со своими обязанностями в период кризиса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти отказаться от задержания оппозиционных политиков и других действий, препятствующих сбору подписей за выдвижение противников Александра Лукашенко на президентские выборы.