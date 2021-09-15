Лукашенко отменил безвизовый режим с США и Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об изменении списка стран, гражданам которых можно посещать Белоруссию без визы сроком на 30 суток. Согласно распоряжениям главы государства, из перечня были исключены Соединённые Штаты, Китай и ряд других стран, пишет Sputnik Беларусь.

Список стран, граждане которых могут въезжать и выезжать из республики без визы, был составлен и подписан ещё в 2017 году и содержал в себе названия 80 государств. После нынешних изменений список уменьшился, теперь в нём 76 стран: граждане США, Бразилии и Гондураса больше не смогут посетить Белоруссию без соответствующей пометки в паспорте. Зато жители Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР и Иордании при наличии шенгенской или европейской визы, а также обратных билетов из Белоруссии смогут беспрепятственно въехать в страну.

Отмена безвизового режима с Китаем и Аргентиной носит чисто символический характер, так как уже подписано соответствующее двустороннее соглашение, взаимно разрешающее посещение этих государств гражданам стран — участниц договора.

Ранее власти Польши и Литвы обвинили Белоруссию в том, что со стороны её границы приходят полчища мигрантов, желающих любым возможным способом попасть на территорию Евросоюза.