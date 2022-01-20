Лукашенко определил дату конституционного референдума в Белоруссии

Референдум по внесению поправок в конституцию состоится в Белоруссии 27 февраля. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, передаёт пресс-служба главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал Указ № 14 «О назначении республиканского референдума»​, — говорится в сообщении.

Наряду с датой народного волеизъявления документ определяет формулировку вопроса, который будет содержаться в бюллетене: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции республики Беларусь?»

В соответствии с избирательным законодательством страны, в указе определён порядок вступления в силу решения, принятого на референдуме. Это произойдёт через 10 дней после его официальной публикации.

Проект поправок в белорусскую конституцию был обнародован в декабре 2021 года. Документ исключает военную агрессию со стороны республики против других государств. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями и избираться одному и тому же человеку на пост президента более двух раз. Поправки также предусматривают, что президент может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием — высшим представительным органом народовластия.

Лукашенко подчеркнул, что изменения в конституцию нужны в первую очередь народу страны, а не ему самому.