Лукашенко объявил 2021 год Годом народного единства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «Об объявлении 2021 года Годом народного единства». Об этом сообщили в его пресс-службе.

Решение принято для консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, — говорится в сообщении.

В документе говорится, что Совет министров должен разработать совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства, утвердить его, а также обеспечить координацию деятельности госорганов и прочих организаций по его выполнению, передаёт ТАСС.

31 декабря глава государства в новогоднем обращении к гражданам Белоруссии призвал сделать 2021 год в стране Годом народного единства. Он подчеркнул, что следует «отправить 2020 год в историю, но не забыть его уроки». По его словам, всем, «кто видит мир по-разному, следует осознать, что есть единая ценность — клочок земли в центре Европы».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Белорусская Генпрокуратура предложила ужесточить ответственность за проявления экстремизма и нарушение общественного порядка. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко.