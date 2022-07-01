Лукашенко объяснил, зачем странам бывшего СССР Союзное государство Лукашенко призвал постсоветские страны сблизиться с союзом Белоруссии и России

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Союзное государство Белоруссии и России образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия. По его словам, в сближении с Союзным государством должны быть заинтересованы все страны бывшего СССР, намеренные сохранить суверенитет и независимость.

Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам. Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть, — сказал белорусский лидер в видеообращении к участникам IX Форума регионов Белоруссии и России.

Ранее Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днём единения народов, который отмечают 2 апреля, отметив, что Минск и Москва углубляют интеграцию, чтобы быть сильнее санкционного давления и диктата со стороны Запада. По его словам, свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов, которые устали «от заокеанской экспансии с её беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы».