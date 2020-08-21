Лукашенко обвинил Запад в желании «отсечь» часть Белоруссии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что некоторые западные государства собираются отнять у республики её часть в районе Гродно.

Лукашенко во время встречи с сотрудниками агрокомплекса «Дзержинский» также заявил, что 22 августа отправится в регион, где в этот день будут проходить военные манёвры.

Цель у них стоит прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно, — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Президент Белоруссии заявил, что сейчас «отечество в опасности».

Мы не можем шутить. Тем более что это не слабые войска — НАТО, — подчеркнул он.

До этого Лукашенко обвинил Соединённые Штаты в организации беспорядков в Белоруссии. По его словам, Запад пытался использовать Минск против Москвы. Массовые митинги захлестнули республику после выборов президента, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила кандидат Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

Тихановская после этого призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. 19 августа оппозиция обратилась к белорусскому руководству с просьбой немедленно начать переговоры. В тот же день глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». В среду вечером МИД Литвы сообщил о том, что Лукашенко включили в невъездной список.

Как писал NEWS.ru, в Кремле проанализировали ситуацию в Белоруссии. Также власти оценили вероятность и последствия ухода с поста президента Александра Лукашенко.