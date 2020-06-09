Лукашенко обвинил соперников по выборам в нарушении закона и норм морали

https://static.news.ru/photo/bf6a831e-aa34-11ea-a8d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, участвующий в новых выборах главы государства, считает, что его соперники превратили сбор подписей в свою поддержку в несанкционированные митинги с нарушением законов и норм морали.

То, что сбор подписей эти кандидаты превратили в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов и норм морали, — это недопустимо, — заявил действующий президент.

Лукашенко отметил, что в своей предвыборной риторике они используют популистские лозунги, а также ничем не подкреплённые обещания. По его словам, эти кандидаты на пост президента «считают, что для достижения цели все средства хороши».

Белорусский лидер выразил уверенность, что «народ разберётся и сделает соответствующие выводы».

Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придётся за это очень дорого заплатить, — заявил Лукашенко, сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала нынешнюю президентскую избирательную кампанию самой тяжёлой за всю историю страны из-за большого количества нарушений.

NEWS.ru писал, что 7 июня белорусские стражи порядка задержали около десятка участников пикетов в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.

Ранее Лукашенко обвинил своих оппонентов в использовании «каруселей» при сборе подписей.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года. До этого предыдущие выборы состоялись 11 октября 2015 года. Лукашенко руководит страной с 20 июля 1994 года.